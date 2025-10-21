Скидки
Результаты матчей НХЛ на 21 октября 2025 года

В ночь на 21 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 21 октября 2025 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Миннесота Уайлд» — 1:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Сиэтл Кракен» — 5:2;
«Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз» — 4:2;
«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс» — 1:2;
«Вегас Голден Найтс» – «Каролина Харрикейнз» — 4:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 12 очками после семи матчей возглавляет «Вегас Голден Найтс». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Детройт Ред Уингз», набравший 10 очков после шести встреч.

