Результаты матчей НХЛ на 21 октября 2025 года

В ночь на 21 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 21 октября 2025 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Миннесота Уайлд» — 1:3;

«Филадельфия Флайерз» – «Сиэтл Кракен» — 5:2;

«Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз» — 4:2;

«Калгари Флэймз» – «Виннипег Джетс» — 1:2;

«Вегас Голден Найтс» – «Каролина Харрикейнз» — 4:1.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 12 очками после семи матчей возглавляет «Вегас Голден Найтс». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Детройт Ред Уингз», набравший 10 очков после шести встреч.