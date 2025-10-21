Данила Юров прокомментировал дебютный гол в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров открыл счёт своим голам в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата (3:1). После игры он прокомментировал это событие.

«Я очень счастлив. В предыдущих матчах у меня было много моментов, но забить не удавалось. Наконец-то получилось — я мечтал об этом с детства. Хочу поблагодарить семью, сестру, девушку — всех, кто меня поддерживает.

Шайбу я забрал. Наверное, отдам родителям, когда они приедут меня навестить, а они увезут шайбу в Россию. Может быть, летом они приедут, я точно не знаю. Чувствую себя хорошо. Работал день за днём, чтобы начать забивать, и буду дальше делать свою работу», — цитирует Юрова пресс‑служба «Миннесоты».

Напомним, Юров перешёл в «Миннесоту» в этом году из «Металлурга».

Данила Юров проводит подготовку к первому сезону в НХЛ