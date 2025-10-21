Скидки
Главная Хоккей Новости

Данила Юров прокомментировал дебютный гол в НХЛ

Данила Юров прокомментировал дебютный гол в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров открыл счёт своим голам в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата (3:1). После игры он прокомментировал это событие.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Борген) – 00:57     1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10     1:2 Юров (Юханссон) – 48:16     1:3 Капризов (Хартман) – 58:24    

«Я очень счастлив. В предыдущих матчах у меня было много моментов, но забить не удавалось. Наконец-то получилось — я мечтал об этом с детства. Хочу поблагодарить семью, сестру, девушку — всех, кто меня поддерживает.

Шайбу я забрал. Наверное, отдам родителям, когда они приедут меня навестить, а они увезут шайбу в Россию. Может быть, летом они приедут, я точно не знаю. Чувствую себя хорошо. Работал день за днём, чтобы начать забивать, и буду дальше делать свою работу», — цитирует Юрова пресс‑служба «Миннесоты».

Напомним, Юров перешёл в «Миннесоту» в этом году из «Металлурга».

