Демидов повторил результат Гальченюка и Пережогина по очкам в первых матчах за «Монреаль»
19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во встрече с «Баффало Сэйбрз» отметился результативной передачей. Благодаря этому Демидов набрал в семи матчах сезона-2025/2026 5 (1+4) очков, всего же за карьеру в канадском клубе у форварда 7 (2+5) очков за девять встреч.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Демидов повторил результат Алекса Гальченюка и Александра Пережогина, которые до своей 10-й игры за «Монреаль» среди новичков в последние 20 лет также набрали 7 очков.
На льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Капанен (Демидов, Ньюхук) – 08:29 1:1 Кулих (Бенсон) – 26:51 2:1 Слафковски (Добсон, Судзуки) – 42:57 3:1 Хатсон (Ньюхук) – 51:38 3:2 Козак (Куинн, Далин) – 52:30 4:2 Эванс (Судзуки) – 59:29
