Демидов повторил результат Гальченюка и Пережогина по очкам в первых матчах за «Монреаль»

19-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов во встрече с «Баффало Сэйбрз» отметился результативной передачей. Благодаря этому Демидов набрал в семи матчах сезона-2025/2026 5 (1+4) очков, всего же за карьеру в канадском клубе у форварда 7 (2+5) очков за девять встреч.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Демидов повторил результат Алекса Гальченюка и Александра Пережогина, которые до своей 10-й игры за «Монреаль» среди новичков в последние 20 лет также набрали 7 очков.

На льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.