Капризов вышел на чистое первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ, опередив Малкина

Капризов вышел на чистое первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ, опередив Малкина
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ночь с 20 на 21 октября мск набрал 10-е очко в текущем сезоне НХЛ, после гола в пустые ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) в активе форварда пять заброшенных шайб и пять результативных передач. Благодаря этому Капризов вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров сезона-2025/2026 среди российских игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Борген) – 00:57     1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10     1:2 Юров (Юханссон) – 48:16     1:3 Капризов (Хартман) – 58:24    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Айкел (Саад, Барбашёв) – 08:42     2:0 Дорофеев (Марнер, Гертл) – 10:28     2:1 Ахо (Джарвис, Элерс) – 24:18     3:1 Барбашёв – 51:06     4:1 Карлссон (Марнер, Теодор) – 58:23    

На втором месте остался 39-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого девять очков (2+7). По восемь очков у одноклубников по «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева (7+1) и Ивана Барбашёва (3+5) — оба отличились сегодня в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1). Пятёрку лучших с семью очками (2+5) замыкает Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», забросивший шайбу в ворота «Миннесоты».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар

Новости. Хоккей
