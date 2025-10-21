Капризов вышел на чистое первое место в гонке российских бомбардиров НХЛ, опередив Малкина

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в ночь с 20 на 21 октября мск набрал 10-е очко в текущем сезоне НХЛ, после гола в пустые ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) в активе форварда пять заброшенных шайб и пять результативных передач. Благодаря этому Капризов вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров сезона-2025/2026 среди российских игроков.

На втором месте остался 39-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, в активе которого девять очков (2+7). По восемь очков у одноклубников по «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева (7+1) и Ивана Барбашёва (3+5) — оба отличились сегодня в матче с «Каролиной Харрикейнз» (4:1). Пятёрку лучших с семью очками (2+5) замыкает Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», забросивший шайбу в ворота «Миннесоты».

