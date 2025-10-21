Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юров стал первым с 2024 года игроком «Миннесоты», чей дебютный гол в НХЛ стал победным

Юров стал первым с 2024 года игроком «Миннесоты», чей дебютный гол в НХЛ стал победным
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров открыл счёт своим голам в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата. Данная шайба стала победной для «дикарей».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Юров стал первым с 2024 года игроком «Миннесоты», чей дебютный гол в НХЛ стал победным. 13 апреля 2024 года таким достижением отметился Лиам Эгрен (6:2 с «Сан-Хосе Шаркс»).

В ночь с 20 на 21 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Борген) – 00:57     1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10     1:2 Юров (Юханссон) – 48:16     1:3 Капризов (Хартман) – 58:24    
Материалы по теме
Данила Юров прокомментировал дебютный гол в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android