Юров стал первым с 2024 года игроком «Миннесоты», чей дебютный гол в НХЛ стал победным
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров открыл счёт своим голам в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата. Данная шайба стала победной для «дикарей».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Юров стал первым с 2024 года игроком «Миннесоты», чей дебютный гол в НХЛ стал победным. 13 апреля 2024 года таким достижением отметился Лиам Эгрен (6:2 с «Сан-Хосе Шаркс»).
В ночь с 20 на 21 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Борген) – 00:57 1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10 1:2 Юров (Юханссон) – 48:16 1:3 Капризов (Хартман) – 58:24
