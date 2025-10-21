Юров стал первым с 2024 года игроком «Миннесоты», чей дебютный гол в НХЛ стал победным

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров открыл счёт своим голам в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата. Данная шайба стала победной для «дикарей».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Юров стал первым с 2024 года игроком «Миннесоты», чей дебютный гол в НХЛ стал победным. 13 апреля 2024 года таким достижением отметился Лиам Эгрен (6:2 с «Сан-Хосе Шаркс»).

В ночь с 20 на 21 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд». Игра проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей со счётом 3:1.