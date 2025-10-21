Барбашёв вошёл в число звёзд матча «Вегас» — «Каролина», Дорофеев с победным голом — нет

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв признан экспертами НХЛ второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз» (4:1). В активе Барбашёва в этой игре два набранных очка — на его счету третья заброшенная шайба «Голден Найтс» на 52-й минуте и результативная передача в эпизоде с первым голом «рыцарей» на девятой минуте.

Первой звездой матча стал швейцарский голкипер «Вегаса» Акира Шмид, который заменил травмированного Эдина Хилла на 10-й минуте игры и за оставшееся время отразил 22 из 23 бросков в створ своих ворот (95,65%). Статус третьей звезды достался нападающему «Голден Найтс» Брэндону Сааду, оформившему результативный пас.

При этом в число звёзд матча не был включён российский нападающий Павел Дорофеев, который на 11-й минуте забросил вторую шайбу «Вегаса», ставшую в итоге победной.

