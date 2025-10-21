Расписание матчей КХЛ на 21 октября 2025 года

Сегодня, 21 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 21 октября 2025 года (время московское):

12:30. «Адмирал» – «Северсталь»;

15:30. «Сибирь» – «Металлург» Мг;

17:00. «Салават Юлаев» – «Трактор»;

19:30. «Спартак» – «Шанхайские Драконы».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 28 очков после 17 матчей.