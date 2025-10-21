Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 21 октября 2025 года

Сегодня, 21 октября, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 21 октября 2025 года (время московское):

17:00. «Рубин» – «Омские Крылья»;

17:00. «Торос» – «Динамо» СПб;

17:00. «Молот» – СКА-ВМФ;

17:30. «Кристалл» – «Нефтяник»;

18:30. «Химик» – «Буран»;

19:00. АКМ – ЦСК ВВС;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Барс»;

19:00. «Дизель» – «Челны».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 27 очков в 18 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 27 очками после 17 встреч. Тройку замыкает «Югра» (26 очков в 15 матчах).