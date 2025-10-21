Скидки
Расписание матчей МХЛ на 21 октября 2025 года

Сегодня, 21 октября, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 21 октября 2025 года (время московское):

11:00. МХК «Молот» – Академия СКА;
17:30. «Ладья» – «Спутник»;
17:30. «Тюменский Легион» – «Сахалинские Акулы»;
18:30. «Локо-76» – «Толпар»;
19:00. МХК «Атлант» – Академия Михайлова;
19:00. «АКМ Новомосковск» – «Стальные Лисы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 27 очками после 15 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.

Новости. Хоккей
