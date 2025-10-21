«Рейнджерс» установили антирекорд НХЛ по числу голов в домашних играх на старте сезона
«Нью-Йорк Рейнджерс» установил антирекорд НХЛ по количеству голов в домашних играх на старте сезона. На старте регулярки команда из Нью-Йорка уступила «Питтсбург Пингвинз» (0:3), далее «рейнджеры» потерпели поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) и «Эдмонтон Ойлерз» (0:2). Лишь в сегодняшнем матче с «Миннесотой Уайлд» (1:3) Артемий Панарин забросил единственную шайбу «синерубашечников» в четырёх домашних встречах.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Борген) – 00:57 1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10 1:2 Юров (Юханссон) – 48:16 1:3 Капризов (Хартман) – 58:24
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, одна шайба в четырёх домашних матчах является антирекордом НХЛ. Ранее худшим показателем являлись две шайбы «Питтсбург Пайрэтс» в сезоне-1928/1929 и «Баффало Сэйбрз» в сезоне-2014/2015.
