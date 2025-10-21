Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юров с дебютным голом признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Юров с дебютным голом признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров с дебютным голом признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Форвард записал на свой счёт победную шайбу во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Оуэн Типпетт, который в игре с «Сиэтл Кракен» (5:2) оформил дубль.

Первой звездой игрового дня признан форвард «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз. 37-летний нападающий в игре с «Калгари Флэймз» (2:1) забил свой первый гол с 13 апреля 2023 года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Материалы по теме
«Рейнджерс» избежали позорного антирекорда. Но русский новичок «Миннесоты» лишил их победы
Видео
«Рейнджерс» избежали позорного антирекорда. Но русский новичок «Миннесоты» лишил их победы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android