Юров с дебютным голом признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров с дебютным голом признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Форвард записал на свой счёт победную шайбу во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Оуэн Типпетт, который в игре с «Сиэтл Кракен» (5:2) оформил дубль.

Первой звездой игрового дня признан форвард «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз. 37-летний нападающий в игре с «Калгари Флэймз» (2:1) забил свой первый гол с 13 апреля 2023 года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.