Форвард «Миннесоты» Капризов высказался о первой шайбе Юрова в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов высказался о первой шайбе Юрова в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) и высказался о первой шайбе его одноклубника Данилы Юрова в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Панарин (Зибанеджад, Борген) – 00:57     1:1 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 05:10     1:2 Юров (Юханссон) – 48:16     1:3 Капризов (Хартман) – 58:24    

«Мы просто постарались сыграть агрессивнее, чем раньше, и действовать как команда на всех участках поля. Думаю, что мы хорошо справились. Создали огромное количество моментов, особенно в первом периоде.

Первый гол Юрова? Он до сих пор улыбается, с тех пор как забил! Конечно, это большое событие для игрока. Я рад за него всей душой. Летом мы очень много тренировались вместе. Я стараюсь помогать ему, но он и сам отлично делает большую работу», — цитирует Капризова пресс‑служба «Миннесоты».

