Форвард «Миннесоты» Капризов высказался о первой шайбе Юрова в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1) и высказался о первой шайбе его одноклубника Данилы Юрова в НХЛ.

«Мы просто постарались сыграть агрессивнее, чем раньше, и действовать как команда на всех участках поля. Думаю, что мы хорошо справились. Создали огромное количество моментов, особенно в первом периоде.

Первый гол Юрова? Он до сих пор улыбается, с тех пор как забил! Конечно, это большое событие для игрока. Я рад за него всей душой. Летом мы очень много тренировались вместе. Я стараюсь помогать ему, но он и сам отлично делает большую работу», — цитирует Капризова пресс‑служба «Миннесоты».

