Нападающий ЦСКА Бучельников рассказал о курьёзной шайбе Спронга в игре с минским «Динамо»

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников прокомментировал курьёзную шайбу Даниэля Спронга во встрече с минским «Динамо» (5:3).

— Вы находились на площадке в момент этого самого курьёзного гола Спронга. Как все игроки так потеряли шайбу?

— Вроде бы Денис [Гурьянов] добивал, добивал… Вижу, шайба летит, я по ней вроде бы даже попал, она вроде бы улетела от защитника. Смотрю, Денис поехал на ворота, показывает туда. Потом вообще в другую сторону отвернулись все. И в итоге вижу потом, как Дэниэл выезжает и забивает. Порадовались за него, что он вот так вернулся в состав, — приводит слова Бучельникова Sport24.

