Нападающий ЦСКА Бучельников рассказал о курьёзной шайбе Спронга в игре с минским «Динамо»

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников прокомментировал курьёзную шайбу Даниэля Спронга во встрече с минским «Динамо» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пышкайло – 01:57 (5x5)     1:1 Бучельников (Зернов) – 02:29 (5x5)     2:1 Рой (Соркин, Абрамов) – 11:32 (5x4)     3:1 Полтапов (Рой, Абрамов) – 24:31 (5x4)     4:1 Спронг (Бучельников, Зернов) – 44:10 (5x4)     4:2 Энас (Пинчук, Хэмилтон) – 51:12 (5x5)     4:3 Галиев (Шипачёв, Улле) – 54:26 (6x3)     5:3 Спронг (Уильямс) – 59:28 (en)    

— Вы находились на площадке в момент этого самого курьёзного гола Спронга. Как все игроки так потеряли шайбу?
— Вроде бы Денис [Гурьянов] добивал, добивал… Вижу, шайба летит, я по ней вроде бы даже попал, она вроде бы улетела от защитника. Смотрю, Денис поехал на ворота, показывает туда. Потом вообще в другую сторону отвернулись все. И в итоге вижу потом, как Дэниэл выезжает и забивает. Порадовались за него, что он вот так вернулся в состав, — приводит слова Бучельникова Sport24.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

