«Простой парень, застенчивый». Отец Малкина — о Сидни Кросби

Отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина Владимир рассказал про общение с капитаном «пингвинов» Сидни Кросби.

«Когда я приезжал в Америку на матчи «Питтсбурга», я всегда вижу Сидни. Он меня подкалывает перед игрой: как увидит меня, говорит, перестань, Владимир, нервничать. Я удивлён, что он спокойнее меня. Вообще он такой простой парень, застенчивый. Это видно сразу», — приводит слова Владимира Малкина ТАСС.

Кросби — член Тройного золотого клуба: он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы), два олимпийских золота (2010, 2014) и чемпионат мира (2015), причём он единственный в истории был капитаном всех трёх победивших команд.