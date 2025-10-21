Скидки
Главная Хоккей Новости

«По стилю близки к нынешнему «Металлургу». Герман Точилкин — об игре «Нефтехимика»

«По стилю близки к нынешнему «Металлургу». Герман Точилкин — об игре «Нефтехимика»
Аудио-версия:
22-летний форвард «Нефтехимика» Герман Точилкин рассказал о работе главного тренера нижнекамского клуба Игоря Гришина.

— Что скажете о главном тренере «Нефтехимика» Игоре Гришине?
— В команде отличная атмосфера, Игорь Владимирович ставит атакующий, творческий хоккей. У меня на старте была серьёзная травма, но команда, тренерский штаб поддержали – сразу получил хорошее игровое время. Чувствую свою ответственность перед командой – надо это время отработать.

— Что изменилось с приходом Гришина?
— Добавилось спокойствия и позитива. Нет жёсткого прессинга из-за ошибок, все друг друга поддерживают, никто психологически не закрывается.

— Изменилась ли система игры?
— Да, стала более атакующей – условно «1–1–3». Максимально быстро уходим в атаку, в идеале – за счёт комбинаций. Наверное, по стилю близки к нынешней «Магнитке», — приводит слова Точилкина Russia-Hockey.

