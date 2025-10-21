«По стилю близки к нынешнему «Металлургу». Герман Точилкин — об игре «Нефтехимика»

22-летний форвард «Нефтехимика» Герман Точилкин рассказал о работе главного тренера нижнекамского клуба Игоря Гришина.

— Что скажете о главном тренере «Нефтехимика» Игоре Гришине?

— В команде отличная атмосфера, Игорь Владимирович ставит атакующий, творческий хоккей. У меня на старте была серьёзная травма, но команда, тренерский штаб поддержали – сразу получил хорошее игровое время. Чувствую свою ответственность перед командой – надо это время отработать.

— Что изменилось с приходом Гришина?

— Добавилось спокойствия и позитива. Нет жёсткого прессинга из-за ошибок, все друг друга поддерживают, никто психологически не закрывается.

— Изменилась ли система игры?

— Да, стала более атакующей – условно «1–1–3». Максимально быстро уходим в атаку, в идеале – за счёт комбинаций. Наверное, по стилю близки к нынешней «Магнитке», — приводит слова Точилкина Russia-Hockey.