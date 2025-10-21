«Слухи были немного сумасшедшими». Спронг — об отсутствии в играх ЦСКА

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг отреагировал на слухи о якобы конфликте с тренерским штабом армейского клуба во время его отсутствия в матчах КХЛ.

«Слухи были немного сумасшедшими. Но если вы читали то, что говорили президент и генменеджер клуба, вы знаете, что я остался в Москве из-за небольших повреждений. Не знаю, откуда появились эти слухи.

Я понимаю, что у вас, журналистов, такая работа — раскручивать подобные истории. Но это может навредить игроку. Я не злюсь на вас. Но когда об игроке что-то такое говорят, речь не обо мне сейчас, а о любом игроке, опровержения представителей команды игнорируют. Это может сильно повлиять на игрока, его карьеру, его будущее. Официальные комментарии были опубликованы в субботу — там есть ответы насчёт моего отсутствия. Когда подобные моменты не доходят до адресата и случается такая история, чувства дерьмовые.

Главный ответ на эту ситуацию — победы команды. Эти липовые новости и истории читают люди, даже знакомые из Северной Америки писали мне и спрашивали, что происходит. Такие истории влияют на игрока», — цитирует Спронга «РИА Новости Спорт».