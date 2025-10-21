Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий московского «Динамо» Уил: не ощущается, что у «Локомотива» тренер из Канады

Нападающий московского «Динамо» Уил: не ощущается, что у «Локомотива» тренер из Канады
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил после поражения от «Локомотива» (2:3) высказался об игре ярославского клуба под руководством канадского специалиста Боба Хартли.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Волков (Полунин) – 14:57 (5x5)     1:1 Слепышев (Швец-Роговой) – 35:31 (5x5)     1:2 Красковский (Волков, Мисюль) – 45:32 (5x5)     2:2 Швец-Роговой (Слепышев) – 45:50 (5x5)     2:3 Волков (Береглазов, Полунин) – 57:35 (5x5)    

«Они годами остаются хорошей командой, у них сбалансированный состав. Но и мы играли достойно: блокировали броски, создавали моменты. Жаль, что не смогли реализовать их и победить. Не ощущается, что у них тренер из Канады. Всё решают игроки на льду. Это тот же коллектив, что выиграл кубок. Им нужно отдать должное — они чемпионы», — приводит слова Уила «Советский спорт».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 16 матчей, в которых набрало 19 очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» одержал третью победу подряд, обыграв московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android