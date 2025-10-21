Нападающий московского «Динамо» Уил: не ощущается, что у «Локомотива» тренер из Канады

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил после поражения от «Локомотива» (2:3) высказался об игре ярославского клуба под руководством канадского специалиста Боба Хартли.

«Они годами остаются хорошей командой, у них сбалансированный состав. Но и мы играли достойно: блокировали броски, создавали моменты. Жаль, что не смогли реализовать их и победить. Не ощущается, что у них тренер из Канады. Всё решают игроки на льду. Это тот же коллектив, что выиграл кубок. Им нужно отдать должное — они чемпионы», — приводит слова Уила «Советский спорт».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 16 матчей, в которых набрало 19 очков, команда занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.