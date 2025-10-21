Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеистов «Спартака» чаще других игроков КХЛ проверяли на допинг в сентябре

Хоккеистов «Спартака» чаще других игроков КХЛ проверяли на допинг в сентябре
Комментарии

Хоккеисты московского «Спартака» чаще игроков других клубов Континентальной хоккейной лиги тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 25 игроков КХЛ, из них шесть выступают за «Спартак». Это Вениамин Королёв, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов (второй раз в 2025 году), Павел Порядин, Герман Рубцов и Егор Зайцев (второй раз за год).

Также в сентябре РУСАДА протестировало четырёх игроков ЦСКА, по два — из «Автомобилиста», «Ак Барса», СКА, «Шанхайских Драконов», московского «Динамо», «Локомотива» и «Трактора», одного — из «Авангарда».

Материалы по теме
Голышев дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android