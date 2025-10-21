Хоккеистов «Спартака» чаще других игроков КХЛ проверяли на допинг в сентябре

Хоккеисты московского «Спартака» чаще игроков других клубов Континентальной хоккейной лиги тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в сентябре. Об этом сообщает ТАСС.

Всего РУСАДА проверило на допинг в первый месяц осени 25 игроков КХЛ, из них шесть выступают за «Спартак». Это Вениамин Королёв, Всеволод Матвеев, Даниил Орлов (второй раз в 2025 году), Павел Порядин, Герман Рубцов и Егор Зайцев (второй раз за год).

Также в сентябре РУСАДА протестировало четырёх игроков ЦСКА, по два — из «Автомобилиста», «Ак Барса», СКА, «Шанхайских Драконов», московского «Динамо», «Локомотива» и «Трактора», одного — из «Авангарда».