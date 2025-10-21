«Это было потрясающе, я не ожидал такого». Кэм Йорк — о драке Гребёнкина

Защитник «Филадельфии Флайерз» Кэм Йорк высказался о драке российского нападающего «лётчиков» Никиты Гребёнкина в игре с «Сиэтл Кракен» (5:2).

«Это было потрясающе, я не ожидал такого. Он смелый парень, и всякий раз, когда кто-то из наших парней попадает под такой хит, хочется за него заступиться. Вот кто мы такие, мы семья, это часть того, что мы делаем», — приводит слова Йорка журналист Джейми Баскоу на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Гребёнкин устроил драку с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флёри. По итогам драки Гребёнкин был наказан малым, большим и дисциплинарным штрафом как зачинщик.