Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было потрясающе, я не ожидал такого». Кэм Йорк — о драке Гребёнкина

«Это было потрясающе, я не ожидал такого». Кэм Йорк — о драке Гребёнкина
Комментарии

Защитник «Филадельфии Флайерз» Кэм Йорк высказался о драке российского нападающего «лётчиков» Никиты Гребёнкина в игре с «Сиэтл Кракен» (5:2).

«Это было потрясающе, я не ожидал такого. Он смелый парень, и всякий раз, когда кто-то из наших парней попадает под такой хит, хочется за него заступиться. Вот кто мы такие, мы семья, это часть того, что мы делаем», — приводит слова Йорка журналист Джейми Баскоу на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Гребёнкин устроил драку с канадским защитником «Сиэтла» Кейлом Флёри. По итогам драки Гребёнкин был наказан малым, большим и дисциплинарным штрафом как зачинщик.

Материалы по теме
«Русский кошмар!» Первая драка Гребёнкина в НХЛ – играючи уложил канадца на лопатки
«Русский кошмар!» Первая драка Гребёнкина в НХЛ – играючи уложил канадца на лопатки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android