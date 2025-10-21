Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков — о ЦСКА: бессмысленно требовать от Игоря Никитина каких-то моментальных результатов

Быков — о ЦСКА: бессмысленно требовать от Игоря Никитина каких-то моментальных результатов
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал развитие ЦСКА при наставнике Игоре Никитине.

«У ЦСКА ещё есть время, чтобы выстроить единую команду, которая будет претендовать на выход в финал и победу в нём. Строительство коллектива — процесс долгий и трудоёмкий, на него необходимо потратить много времени. В связи с этим бессмысленно требовать от Игоря Никитина каких-то моментальных результатов», — приводит слова Быкова LiveResult.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
«Слухи были немного сумасшедшими». Спронг — об отсутствии в играх ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android