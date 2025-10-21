Быков — о ЦСКА: бессмысленно требовать от Игоря Никитина каких-то моментальных результатов

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал развитие ЦСКА при наставнике Игоре Никитине.

«У ЦСКА ещё есть время, чтобы выстроить единую команду, которая будет претендовать на выход в финал и победу в нём. Строительство коллектива — процесс долгий и трудоёмкий, на него необходимо потратить много времени. В связи с этим бессмысленно требовать от Игоря Никитина каких-то моментальных результатов», — приводит слова Быкова LiveResult.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.