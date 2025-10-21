Канадский защитник Холлоуэлл высказался об обмене из «Локомотива» в «Ладу»

Защитник «Лады» Мак Холлоуэлл высказался об обмене из «Локомотива» в тольяттинский клуб.

– Когда вы подписывали контракт в России, изначально вы должны были играть в «Локомотиве», но ещё до старта сезона вас отправляют в «Ладу». Как вы это восприняли?

– Есть так, как есть. Это профессиональный хоккей, такое случается. Никогда не знаешь, что произойдёт завтра. Нужно просто выходить и играть в хоккей, делать своё дело.

– Что лучше для вашей карьеры? Играть в «Локомотиве», клубе с чемпионскими амбициями, но попасть в состав там было бы проблематично. Или же игра в «Ладе», у которой есть проблемы, но вместе с тем и возможности часто выходить на лёд во всех игровых ситуациях.

– Это всё ещё КХЛ, просто другая команда. Хорошие хоккеисты есть везде, независимо от того, в какой команде ты выступаешь. Если ты играешь плохо, ты не будешь играть, так что играй хорошо и всё будет в порядке.

– Для вас не критично игровое время? Играть больше, играть меньше – нет большой разницы?

– Есть, конечно, всегда хочется играть как можно больше, насколько ты можешь, потому что это значит, что ты играешь хорошо, но я делаю так, как скажут тренеры. Сколько нужно выходить на лёд – столько я и играю, – сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.