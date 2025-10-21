Скидки
Защитник «Лады» Холлоуэлл высказался о неудачно складывающемся для команды сезоне

Защитник «Лады» Мак Холлоуэлл рассказал о текущем неудачно складывающемся для команды сезоне. Тольяттинский клуб располагается на 10-м месте в таблице Запада.

– Что вы думаете по итогам матча с «Торпедо»?
– Мы проиграли, так что результат неудачный. Всё просто.

– В целом общие результаты для вашей команды скорее неудачные. Если говорить о сезоне комплексно, в чём главная причина провала?
– Мне кажется, иногда мы слишком много работаем. Но не играем в хоккей. В целом хоккей – простая история, другая команда забила больше голов, поэтому мы и проиграли. От матча к матчу. Нам нужно чаще забивать, чтобы побеждать и найти стабильную игру, – сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

