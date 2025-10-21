Канадский защитник «Лады» Холлоуэлл назвал КХЛ второй по силе лигой мира

Защитник «Лады» Мак Холлоуэлл оценил уровень игры в Континентальной хоккейной лиге.

– Что вы думаете об уровне игры в КХЛ?

– Это очень высокий уровень. Профессиональный хоккей, с профессиональным подходом к делу. Уверенно назову КХЛ второй по силе лигой мира. Здесь очень хорошие игроки, с кем мы уже успели сыграть, я оценил уровень.

– Вы начинали играть в «Ладе» при тренере Миронове, но уже через несколько игр всё меняется. Вы понимаете текущий стиль игры с новым тренером?

– Да, конечно, я понимаю их установки, они очень чётко дают понять, что нам нужно делать и что мы должны выполнять на льду, – сказал Холлоуэлл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.