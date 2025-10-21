«Салавату» нужны обоюдополезные игроки в атаке и в обороне». Щитов — о Броссо

Бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал переход нападающего Девина Броссо из московского «Динамо» в «Салават Юлаев».

«Уфе нужен опытный, мастеровитый игрок, который может забить. Пока клуб испытывает с этим проблемы. Сейчас на первый план выходит молодой хоккеист — Жаровский. Неплохо играет, отдаёт голевые передачи. Возможно, Броссо придётся ко двору. У него 172 игры в КХЛ и 81 очко. В каждом втором матче он набирает очки. Это хороший показатель. Нужно, чтобы он пользу приносил и в обороне, а не только в атаке. Чтобы не было перекоса.

«Салавату» нужны обоюдополезные игроки в атаке и в обороне. Если ты забиваешь, но не помогаешь в защите, то это накладывает отпечаток. Виктор Козлов умеет работать с иностранцами. Они идут с ним поработать. Он — хороший тренер, положительный человек. Сложно спрогнозировать, как быстро адаптируется Броссо, вольётся в коллектив, но в лиге он сыграл почти 200 матчей. Он всё знает здесь. Если его берут, то Виктор Козлов понимает, как его использовать. Поэтому Броссо должен помочь на данном этапе», — заявил Щитов.