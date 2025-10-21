Кручинин — о Ларионове: я с большим уважением отношусь к Игорю Николаевичу

Нападающий и капитан «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал о своём отношении к бывшему главному тренеру нижегородского клуба Игорю Ларионову, который в данный момент возглавляет СКА.

– В каких отношениях вы разошлись с Игорем Ларионовым?

– В рабочих, нормальных отношениях. Я не знаю, мы с ним после того, как я ушёл из «Торпедо», по сути, больше и не общались практически.

– Много разговоров ходило о ваших конфликтах перед уходом из «Торпедо» в «Северсталь», причинах этого перехода, даже матчи «Торпедо» со СКА назвали «токсичными». За этим ничего не стоит?

– Этим не я же занимаюсь, а наша медиакоманда. Я не называл матч со СКА «токсичным», так к нему не относился. Для меня это был рядовой матч, просто против хорошей команды – СКА из Санкт-Петербурга. Я никакого негатива не испытывал.

– Никакой дополнительной подоплёки не было, источника мотивации хотя бы?

– Нет, ни в коем случае. Я вообще с большим уважением отношусь к Игорю Николаевичу, благодарен ему за те два года, которые провёл под его руководством в команде, — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кручининым читайте на «Чемпионате» сегодня, 21 октября, в 15:00 мск.