«Салават Юлаев» — «Трактор»: трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 21 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 17 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками после 15 встреч располагается на последней, 11-й строчке Востока. Это будет вторая из четырёх запланированных встреч команд в сезоне. В первом матче сильнее был «Трактор» со счётом 2:1.