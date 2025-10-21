Капитан «Торпедо» Кручинин высказался о работе с главным тренером Исаковым

Нападающий и капитан «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал о работе с главным тренером нижегородского клуба Алексеем Исаковым.

– Как вам в принципе играется в системе Алексея Исакова? Какой это специалист, есть схожие и различные черты с Андреем Козыревым, Игорем Ларионовым?

– Мне очень нравится играть под его руководством. Хороший специалист, молодой, голодный. Фанат хоккея. Всё здорово.

– В плане ментальной подготовки коллектива, чтобы «построить» раздевалку, молодой возраст ему никак не мешает?

– Нет, конечно, мы очень сильно его уважаем, поэтому ему не надо даже на нас кричать, мы понимаем, когда он недоволен, с полуслова и в первую очередь всегда сами знаем, что нам надо добавлять, в чём нам необходимо добавлять. Поэтому возраст здесь не играет никакой вообще роли. Отношение к тренерскому штабу исключительно уважительное.

– Исаков – тренер новой формации? Он, в свою очередь, также настроен на уважительное отношение к игрокам? Без муштры.

– Я не думаю, что это дело в какой-то формации, это вопрос, на мой взгляд, исключительно воспитания. Когда он относится к людям с уважением, также и мы относимся с уважением к нему. При этом он в любой момент может дать понять команде, что он недоволен, чем он недоволен, в этом плане разговор у нас налажен, — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.