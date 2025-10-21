Скидки
Кручинин рассказал, по какой причине принял решение вернуться в «Торпедо»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал, по какой причине принял решение вернуться в нижегородский клуб после игры в «Северстали».

– Летом, когда рассматривали различные варианты продолжения карьеры, сразу согласились на предложение из «Торпедо»? Как только они проявили заинтересованность?
– Конечно, Нижний Новгород был для меня приоритетом. Хотел договориться прежде всего с ними.

– Ключевая причина, по которой возвращение стало в принципе возможно – смена тренерского штаба?
– Руководство клуба проявило заинтересованность в моём возвращении, значит и тренерский штаб меня видел в своих схемах, меня соответственно это тоже заинтересовало, — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кручининым читайте на «Чемпионате»:
«С большим уважением отношусь к Ларионову». «Токсичный» капитан вернулся в «Торпедо»
Эксклюзив
«С большим уважением отношусь к Ларионову». «Токсичный» капитан вернулся в «Торпедо»
