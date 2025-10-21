Кручинин: ждём не дождёмся переезда на новый стадион, атмосфера будет ещё громче

Нападающий и капитан «Торпедо» Алексей Кручинин поделился ожиданиями от переезда на новую арену в Нижнем Новгороде.

– Как вам Нижний Новгород? Можно сказать, вернулись в межсезонье практически в родную команду.

– Отлично. Всё нравится. Ждём не дождёмся переезда на новый стадион. Конечно, с хорошими эмоциями, с тёплыми вернулся в Нижний Новгород, рад здесь играть и жить.

– Не будет грустно покидать такой «намоленный» Дворец спорта Профсоюзов, где своя уникальная атмосфера?

– Время покажет, надеемся, что атмосфера в новом дворце спорта будет ещё громче, ещё лучше, чем здесь, больше людей будет приходить. Самое главное, чтобы мы показывали хороший, качественный хоккей и побеждали, а зрители нам организуют достойную поддержку, в нижегородских болельщиках я не сомневаюсь, — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.