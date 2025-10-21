Скидки
Кручинин высказался о провальном отрезке «Торпедо» после победного старта

Нападающий и капитан «Торпедо» Алексей Кручинин высказался о провальном отрезке нижегородского клуба после победного старта. В последних восьми играх команда проиграла шесть из них.

– В целом вы как капитан, наблюдая за атмосферой в раздевалке, можете найти ключевую причину, по которой следом за ярким стартом у «Торпедо» пошла полоса неудач? Что сломалось?
– Тут много факторов, какой-то один выделить сложно, не назвать. Во-первых, у нас календарь получился такой, мы сыграли шесть игр через день после тех шести побед. Были игры как на выезде, так и дома, пауз не было.

Если посмотреть на таблицу, мы в лиге сыграли больше всех матчей, с опережением общего графика команд идём. Это тоже повлияло, всё-таки накапливается усталость. Есть ещё определённые вещи, которые останутся внутри раздевалки. На что-то сетовать сейчас нет смысла, мы продолжаем работать, продолжаем искать свою игру, продолжаем биться друг за друга, за свой город. Поэтому смотрим только вперёд.

– История с лучшим стартом в истории клуба, промежуточным первым местом в конференции и лиге могла сыграть с вами злую шутку? Потерять постепенно связь с реальностью.
– Нет, вряд ли. Не думаю, что это возможно, мы все здесь знаем, кто мы, что мы и для чего мы здесь. Поэтому думать так, что после шести игр всего лишь, что всё, мы идём за Кубок Гагарина, где записываться в очередь… Нет, такого не бывает, и это точно не про нас. Не было такого что мы «поплыли». Поэтому всё в порядке, — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексеем Кручининым читайте на «Чемпионате»:
«С большим уважением отношусь к Ларионову». «Токсичный» капитан вернулся в «Торпедо»
Эксклюзив
«С большим уважением отношусь к Ларионову». «Токсичный» капитан вернулся в «Торпедо»
