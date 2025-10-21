Капитан «Торпедо» Кручинин высказался о победе над «Ладой»

Нападающий и капитан «Торпедо» Алексей Кручинин рассказал о победной встрече с «Ладой» (5:3).

– Какие эмоции у вас остались после матча с «Ладой»?

– Двоякие. С одной стороны, нам очень нужна была победа и мы её добились. С другой стороны, та игра, которую мы показали, если говорить именно про качество игры… Оставляет желать лучшего, мягко скажем. Работы много впереди.

– В контексте соперника или своих действий?

– Своих действий прежде всего. Мы не отпираемся от соперника, мы смотрим на свою игру. Поэтому тут двоякая ситуация. Мы, конечно, победили, победа нам нужна была как воздух сейчас, в этот момент, тем более дома, порадовать своих болельщиков. Но вместе с тем до этого были хорошие матчи именно по качеству хоккея, однако мы не могли их выиграть. Не знаю даже…

– Не знаете, что важнее?

– Да, сложно сказать с ходу. Наверное, лучше, когда как сейчас, то, что мы хотя бы выиграли и сможем на этих эмоциях построить дальше хоть что-то, дать какую-то более качественную игру. Будет на что опереться, — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.