Кручинин: у нас пока не лучшая полоса, будем идти от матча к матчу

Нападающий и капитан «Торпедо» Алексей Кручинин поделился ожиданиями от результатов нижегородского клуба в сезоне КХЛ.

– Задачи, которые сейчас ставит перед собой «Торпедо» – это в первую очередь пробиться в плей-офф? Либо задумываетесь о чём-то большем?

– Не знаю, как вам ответить на этот вопрос, тем более сейчас, на этом отрезке чемпионата и в той форме, в которой наша команда. Мы будем идти от матча к матчу. Заглядывать куда-то далеко, плей-офф, не плей-офф, битва за кубок…

Сами видите, у нас пока далеко не самая лучшая полоса, тяжёлое время, поэтому думать о каких-то вещах, которые будут только в марте, нет никакого смысла. Нам нужно сейчас вернуться к своей игре, начать побеждать чаще и чаще побеждать дома. Это самое главное, — сказал Кручинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.