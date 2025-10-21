Скидки
«Клубам НХЛ стоило бы научиться, как болеть». Бландизи — об атмосфере на матчах СКА

Канадский нападающий СКА Джозеф Бландизи оценил атмосферу на домашних матчах санкт-петербургского клуба.

«В Петербурге – в СКА, да и в других городах люди следят за процессом: повсюду флаги, зрители топают и хлопают. Постоянно хочется быть частью этой атмосферы. На льду у нас хоккей, но атмосфера здесь футбольная. Это очень круто. Когда я на льду, часть меня хочет веселиться с болельщиками на трибунах.

Клубам НХЛ стоило бы научиться, как болеть на трибунах. Здесь матч регулярного чемпионата ощущается как игра плей-офф там. В НХЛ болельщики становятся более заинтересованными с ходом сезона, а здесь я заметил страсть фанатов с самого старта. Они хотят выиграть так же сильно, как и игроки. Это приятно видеть», — цитирует Бландизи Metaratings.

