«Северсталь» одержала пятую победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В конце второй двадцатиминутки Давид Думбадзе и Николай Чебыкин сделали счёт 2:0 в пользу череповецкого клуба. В середине третьего периода Никита Камалов забросил третью шайбу гостей в игре. В конце встречи Иван Подшивалов и Дмитрий Завгородний установили окончательный счёт в матче.

Для «Северстали» данная победа стала пятой подряд и седьмой в последних восьми встречах.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Ак Барсом» в гостях 25 октября. «Северсталь» 23 октября сыграет в Омске с «Авангардом».