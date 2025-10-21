Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Северсталь, результат матча 21 октября 2025 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала пятую победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и череповецкой «Северсталью». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 36:57 (5x5)     0:2 Чебыкин (Скоренов, Калдис) – 37:59 (5x5)     0:3 Камалов (Квочко, Рейнгардт) – 50:08 (5x5)     0:4 Подшивалов (Думбадзе) – 59:29 (en)     1:4 Завгородний (Основин, Ручкин) – 59:59 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб. В конце второй двадцатиминутки Давид Думбадзе и Николай Чебыкин сделали счёт 2:0 в пользу череповецкого клуба. В середине третьего периода Никита Камалов забросил третью шайбу гостей в игре. В конце встречи Иван Подшивалов и Дмитрий Завгородний установили окончательный счёт в матче.

Для «Северстали» данная победа стала пятой подряд и седьмой в последних восьми встречах.

В следующей игре «Адмирал» встретится с «Ак Барсом» в гостях 25 октября. «Северсталь» 23 октября сыграет в Омске с «Авангардом».

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android