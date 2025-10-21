Ник Фолиньо вернулся в «Чикаго» после успешной операции у его 12-летней дочери

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо вернулся в состав команды, после того как успешно была проведена операция на сердце у его 12-летней дочери.

Когда девочке было три недели, ей сделали первую операцию – установили стент. Позднее она перенесла ещё ряд хирургических вмешательств, включая замену сердечного клапана в 2018-м на фоне эндокардита.

«Нас поддерживало хоккейное сообщество, болельщики, бывшие и нынешние одноклубники – моя вторая семья. Удивительно, как в трудные времена все объединяются, чтобы подарить море поддержки, любви и молитв. Наша семья это почувствовала. Нам удалось всё сделать быстро, не дожидаясь, пока ситуация станет гораздо хуже», – приводит слова Фолиньо ESPN.