Нападающий Девин Броссо дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Трактором»

Нападающий Девин Броссо дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Трактором»
Сегодня, 21 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
0 : 0
Трактор
Челябинск

Нападающий Девин Броссо дебютирует за «Салават Юлаев». Форвард сыграет во втором звене с Джеком Родевальдом и Максимом Кузнецовым. Ранее форвард был обменян из московского «Динамо».

Фото: «Салават Юлаев»

Броссо с 2022 года выступает в КХЛ и первые два года провёл в «Куньлуне». В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард представлял «Амур», за который набрал 22 (13+9) очка в 33 играх регулярного чемпионата КХЛ.

