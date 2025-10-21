Скидки
Спартак — Шанхайские Драконы: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Комментарии

Сегодня, 21 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды по разу одержали победы.

Столичный «Спартак» расположился на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Китайские «Шанхайские Драконы» занимают четвёртую строчку в таблице Запада Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
