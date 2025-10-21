«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 21 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча на стадионе «Мегаспорт» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья встреча команд из шести запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды по разу одержали победы.

Столичный «Спартак» расположился на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ. Китайские «Шанхайские Драконы» занимают четвёртую строчку в таблице Запада Континентальной хоккейной лиги.