Андрей Козырев оценил пятую подряд победу «Северстали»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче с владивостокским «Адмиралом» (4:1). Единственную шайбу череповецкая команда пропустила на последней секунде встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 36:57 (5x5) 0:2 Чебыкин (Скоренов, Калдис) – 37:59 (5x5) 0:3 Камалов (Квочко, Рейнгардт) – 50:08 (5x5) 0:4 Подшивалов (Думбадзе) – 59:29 (en) 1:4 Завгородний (Основин, Ручкин) – 59:59 (5x5)
«Думаю, что был интересный матч. «Адмирал» – организованная, сильная команда. В этой встрече мы были более удачливы. Установка сыграть вязко в защите и в средней зоне? Да, всё правильно – вы разгадали наш план (улыбается)», — цитирует Козырева пресс-служба клуба.
Для «Северстали» данная победа стала пятой подряд и седьмой – в последних восьми встречах. В следующей игре «Адмирал» встретится с «Ак Барсом» в гостях 25 октября. «Северсталь» 23 октября сыграет в Омске с «Авангардом».
