«Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме и одержал третью победу подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

На 24-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Роман Канцеров, переправивший бросок от синей линии Егора Яковлева. На 56-й минуте отличным броском в верхний угол счёт сравнял нападающий «Сибири» Иван Климович. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Владимира Ткачёва.

Таким образом, «Металлург» одержал третью победу подряд. Магнитогорская команда выиграла семь из последних восьми матчей. «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.