Главная Хоккей Новости

«Зря отдали его, сыграл очень прилично». Тамбиев — об игре вратаря «Северстали» Скотникова

Комментарии

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил поражение от «Северстали» (1:4) и отметил игру вратаря Всеволода Скотникова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Подшивалов, Веряев) – 36:57 (5x5)     0:2 Чебыкин (Скоренов, Калдис) – 37:59 (5x5)     0:3 Камалов (Квочко, Рейнгардт) – 50:08 (5x5)     0:4 Подшивалов (Думбадзе) – 59:29 (en)     1:4 Завгородний (Основин, Ручкин) – 59:59 (5x5)    

«Реализация голевых моментов – основное, 43-25 по броскам в створ. Создали очень много моментов, но реализация и, конечно, вратарь Скотников… Зря отдали его, сыграл очень приличный матч. Честно скажу – жду от многих игроков большего. В таких играх лидеры должны решать моменты, эпизоды. Для этого они и есть, которые обязаны решать. Это главное. Надеюсь, что в следующих играх мы это увидим.

Не забиваешь ты – забивают тебе. За два периода мы наработали на гол, однако весь живот Скотникову обстреляли. Если ты не можешь забить, жди неприятностей – первый гол залетает, потом — второй. Надо доставать из себя в третьем периоде, но не все могут – вот это главное, о чём у меня голова болит», — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
