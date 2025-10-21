«Зря отдали его, сыграл очень прилично». Тамбиев — об игре вратаря «Северстали» Скотникова

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил поражение от «Северстали» (1:4) и отметил игру вратаря Всеволода Скотникова.

«Реализация голевых моментов – основное, 43-25 по броскам в створ. Создали очень много моментов, но реализация и, конечно, вратарь Скотников… Зря отдали его, сыграл очень приличный матч. Честно скажу – жду от многих игроков большего. В таких играх лидеры должны решать моменты, эпизоды. Для этого они и есть, которые обязаны решать. Это главное. Надеюсь, что в следующих играх мы это увидим.

Не забиваешь ты – забивают тебе. За два периода мы наработали на гол, однако весь живот Скотникову обстреляли. Если ты не можешь забить, жди неприятностей – первый гол залетает, потом — второй. Надо доставать из себя в третьем периоде, но не все могут – вот это главное, о чём у меня голова болит», — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.