Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» расторг контракт с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди

Комментарии

ХК «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с канадским нападающим Жан-Себастьеном Ди, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Форвард перешёл в нижнекамскую команду по ходу сезона-2023/2024 и сыграл 102 матча, набрав 45 очков — забросил 24 шайбы и отдал 21 результативную передачу. В текущем сезоне Ди набрал 3 (1+2) очка за 16 встреч.

В минувшем сезоне 31-летний форвард за нижнекамский клуб провёл 59 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 14 результативных передач.

На данный момент нижнекамский «Нефтехимик» занимает шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

