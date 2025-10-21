Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Два очка есть два очка». Разин — о победе над «Сибирью»

«Два очка есть два очка». Разин — о победе над «Сибирью»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в овертайме встречи с «Сибирью» (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Силантьев) – 23:45 (5x4)     1:1 Климович (Яковлев, Лукин) – 55:52 (5x5)     1:2 Ткачёв (Силантьев, Смолин) – 63:45 (3x3)    

— Тяжёлая игра, третий период. Сегодня мы были без раскатки, тяжело входили в игру. Второй период был хороший, жаль, что не выиграли в основное время. Но два очка есть два очка.

— Тяжёлый вход в игру – последствия встречи с «Нефтехимиком»? Перегорели?
— Нет, обычно перегорают после того чёрт побери, что был в матче с «Ак Барсом», когда проиграли 3:4. С «Нефтехимиком» была победа. Прилетели поздновато вчера, сегодня решили не ехать на раскатку, так как в Новосибирске ужасные пробки. Ехать надо было к семи утра по нашему времени. Тяжело было весь день в гостинице.

— Количество блокированных бросков связано с тем, что вы жаловались на расхлябанность в обороне?
— Наоборот, сегодня более сконцентрированно сыграли. Расхлябанность – это не про блокированные броски, а про пропуск контратак, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Паркуй автобус и выиграй PS5!
Паркуй автобус и выиграй PS5!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymw22nd
Материалы по теме
Видео
«Металлург» обыграл «Сибирь» в овертайме и одержал третью победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android