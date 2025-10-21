«Два очка есть два очка». Разин — о победе над «Сибирью»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу в овертайме встречи с «Сибирью» (2:1 ОТ).

— Тяжёлая игра, третий период. Сегодня мы были без раскатки, тяжело входили в игру. Второй период был хороший, жаль, что не выиграли в основное время. Но два очка есть два очка.

— Тяжёлый вход в игру – последствия встречи с «Нефтехимиком»? Перегорели?

— Нет, обычно перегорают после того чёрт побери, что был в матче с «Ак Барсом», когда проиграли 3:4. С «Нефтехимиком» была победа. Прилетели поздновато вчера, сегодня решили не ехать на раскатку, так как в Новосибирске ужасные пробки. Ехать надо было к семи утра по нашему времени. Тяжело было весь день в гостинице.

— Количество блокированных бросков связано с тем, что вы жаловались на расхлябанность в обороне?

— Наоборот, сегодня более сконцентрированно сыграли. Расхлябанность – это не про блокированные броски, а про пропуск контратак, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Паркуй автобус и выиграй PS5! ИГРАТЬ