Разин рассказал, когда в состав «Металлурга» вернётся Робин Пресс

Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о состоянии травмированного защитника Робина Пресса и заявил, что игрок может вернуться в состав в следующей встрече. Игрок обороны получил повреждение в предыдущем матче с «Нефтехимиком».

— Каково состояние Робина Пресса?
— Надеемся, что в следующей игре он будет готов, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Пресс провёл 16 матчей, в которых отметился 11 результативными передачами. «Металлург» одержал третью победу подряд. Магнитогорская команда выиграла семь из последних восьми встреч. «Сибирь» потерпела второе поражение кряду.

