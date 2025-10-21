Буцаев — о поражении от «Металлурга»: заработанное очко в плане психологии дорогого стоит
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (1:2 ОТ) и отметил ценность одного набранного очка. Новосибирская команда сравняла счёт на 55-й минуте встречи благодаря голу Ивана Климовича.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Силантьев) – 23:45 (5x4) 1:1 Климович (Яковлев, Лукин) – 55:52 (5x5) 1:2 Ткачёв (Силантьев, Смолин) – 63:45 (3x3)
«Считаю, что заработанное сегодня очко в плане психологии дорогого стоит. Команда в третьем периоде показала, что она может и на что она способна, когда выполняет правильно игровое задание, когда не жалеет себя. Это очень хороший пример, в каком направлении нам надо идти дальше в плане работы, самоотдачи и правильной игры», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
