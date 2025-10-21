«Фантом-удаление». Главный тренер «Сибири» Буцаев — о двухминутном штрафе Аланова

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о спорном удалении за подножку защитника Егора Аланова на нападающем «Металлурга» Дереке Бараке.

— Два матча «Сибирь» не играет в большинстве, не хватает агрессии?

— После того как просматриваем матчи, находим моменты, в которых мы бы имели право играть в большинстве, но этого не происходит. Сегодняшнее фантом-удаление… Как есть, так есть, здесь мы не можем повлиять. Соперник тоже заработал одно большинство. Должны были играть более напористо и агрессивно, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.