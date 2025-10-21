Скидки
«Фантом-удаление». Главный тренер «Сибири» Буцаев — о двухминутном штрафе Аланова

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев высказался о спорном удалении за подножку защитника Егора Аланова на нападающем «Металлурга» Дереке Бараке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Силантьев) – 23:45 (5x4)     1:1 Климович (Яковлев, Лукин) – 55:52 (5x5)     1:2 Ткачёв (Силантьев, Смолин) – 63:45 (3x3)    

— Два матча «Сибирь» не играет в большинстве, не хватает агрессии?
— После того как просматриваем матчи, находим моменты, в которых мы бы имели право играть в большинстве, но этого не происходит. Сегодняшнее фантом-удаление… Как есть, так есть, здесь мы не можем повлиять. Соперник тоже заработал одно большинство. Должны были играть более напористо и агрессивно, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

