Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Трактор, результат матча 21 октября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5)     2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4)     3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5)     3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5)     3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)    

На 11-й минуте матча счёт открыл Артём Горшков, которому ассистировали Владислав Ефремов и Евгений Кулик. Вторую шайбу «Салават Юлаев» забросил на старте второго периода — отличился Александр Жаровский с передач Данила Алалыкина и Девина Броссо, который набрал свой первый результативный балл за уфимский клуб. Третью шайбу хозяев забросил Владислав Ефремов с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова. В концовке встречи «Трактор» забросил две шайбы при игре с пустыми воротами — отличились Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал свою пятиматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
Маршрут к призам построен! Выиграй PS5 всего в пару кликов
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranyn2wyv1
Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android