Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 11-й минуте матча счёт открыл Артём Горшков, которому ассистировали Владислав Ефремов и Евгений Кулик. Вторую шайбу «Салават Юлаев» забросил на старте второго периода — отличился Александр Жаровский с передач Данила Алалыкина и Девина Броссо, который набрал свой первый результативный балл за уфимский клуб. Третью шайбу хозяев забросил Владислав Ефремов с передач Егора Сучкова и Артёма Горшкова. В концовке встречи «Трактор» забросил две шайбы при игре с пустыми воротами — отличились Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

Таким образом, «Салават Юлаев» прервал свою пятиматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.