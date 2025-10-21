В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» покинул последнее место в общей таблице КХЛ. Уфимский клуб набрал одинаковое количество очков с «Сочи», но опережает сочинский клуб за счёт дополнительных показателей. «Салават Юлаев» одержал три победы в основное время, а «Сочи» – лишь две. По регламенту КХЛ при равенстве очков это даёт право уфимцам занять предпоследнее место в сводной таблице лиги.