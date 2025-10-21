Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» покинул последнее место в общей таблице КХЛ

«Салават Юлаев» покинул последнее место в общей таблице КХЛ
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5)     2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4)     3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5)     3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5)     3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)    

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» покинул последнее место в общей таблице КХЛ. Уфимский клуб набрал одинаковое количество очков с «Сочи», но опережает сочинский клуб за счёт дополнительных показателей. «Салават Юлаев» одержал три победы в основное время, а «Сочи» – лишь две. По регламенту КХЛ при равенстве очков это даёт право уфимцам занять предпоследнее место в сводной таблице лиги.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android