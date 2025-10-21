«Салават Юлаев» покинул последнее место в общей таблице КХЛ
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5) 2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4) 3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5) 3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5) 3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)
Благодаря этой победе «Салават Юлаев» покинул последнее место в общей таблице КХЛ. Уфимский клуб набрал одинаковое количество очков с «Сочи», но опережает сочинский клуб за счёт дополнительных показателей. «Салават Юлаев» одержал три победы в основное время, а «Сочи» – лишь две. По регламенту КХЛ при равенстве очков это даёт право уфимцам занять предпоследнее место в сводной таблице лиги.
