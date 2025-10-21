«Сегодня, похоже, ещё троих потеряли». Козлов — о травмах «Салавата» в матче с «Трактором»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в матче с «Трактором» (3:2) и заявил, что три игрока уфимской команды получили различные повреждения.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5) 2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4) 3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5) 3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5) 3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)
«Нам дорого обходятся победы. Мы сегодня, похоже, ещё троих потеряли. Поэтому ребята молодцы, что в сокращённом составе вырвали победу у хорошего соперника», — сказал Козлов в послематчевом интервью.
На первой минуте третьего периода повреждение получил нападающий Данил Алалыкин. Форвард уфимского клуба неудачно врезался в борт и некоторое вреям не мог подняться со льда. Благодаря этой победе «Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений.
