Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сегодня, похоже, ещё троих потеряли». Козлов — о травмах «Салавата» в матче с «Трактором»

«Сегодня, похоже, ещё троих потеряли». Козлов — о травмах «Салавата» в матче с «Трактором»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в матче с «Трактором» (3:2) и заявил, что три игрока уфимской команды получили различные повреждения.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5)     2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4)     3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5)     3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5)     3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)    

«Нам дорого обходятся победы. Мы сегодня, похоже, ещё троих потеряли. Поэтому ребята молодцы, что в сокращённом составе вырвали победу у хорошего соперника», — сказал Козлов в послематчевом интервью.

На первой минуте третьего периода повреждение получил нападающий Данил Алалыкин. Форвард уфимского клуба неудачно врезался в борт и некоторое вреям не мог подняться со льда. Благодаря этой победе «Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android