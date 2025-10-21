«Сегодня, похоже, ещё троих потеряли». Козлов — о травмах «Салавата» в матче с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил победу в матче с «Трактором» (3:2) и заявил, что три игрока уфимской команды получили различные повреждения.

«Нам дорого обходятся победы. Мы сегодня, похоже, ещё троих потеряли. Поэтому ребята молодцы, что в сокращённом составе вырвали победу у хорошего соперника», — сказал Козлов в послематчевом интервью.

На первой минуте третьего периода повреждение получил нападающий Данил Алалыкин. Форвард уфимского клуба неудачно врезался в борт и некоторое вреям не мог подняться со льда. Благодаря этой победе «Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений.