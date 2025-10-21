Рид Буше объяснил, почему на улицах Екатеринбурга его узнают гораздо реже, чем в Омске

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше заявил, что на улицах Екатеринбурга его узнают гораздо реже, чем в Омске. Форвард в межсезонье перешёл в «Автомобилист» из «Авангарда».

— Прошло два месяца, как ты живёшь в Екатеринбурге. Расскажи о своих впечатлениях от города.

— Мне очень нравится Екатеринбург – это очень классный и красивый город. Не скажу, что успел хорошо рассмотреть все особенные места, но могу отметить большое количество отличных ресторанов и очень красивую набережную, вдоль которой я успел погулять.

— Часто ли болельщики узнают тебя на улице?

— За всё время в Екатеринбурге меня узнали один раз – я пока не очень популярен (смеётся).

— В Омске было тяжелее?

— Омск меньше, и там для людей хоккей – главное увлечение. Поэтому там ты постоянно находишься под пристальным вниманием. Мне нравится, что сейчас я могу спокойно заниматься своими делами, — цитирует Буше пресс-служба клуба.