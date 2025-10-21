Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше объяснил, почему на улицах Екатеринбурга его узнают гораздо реже, чем в Омске

Рид Буше объяснил, почему на улицах Екатеринбурга его узнают гораздо реже, чем в Омске
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше заявил, что на улицах Екатеринбурга его узнают гораздо реже, чем в Омске. Форвард в межсезонье перешёл в «Автомобилист» из «Авангарда».

— Прошло два месяца, как ты живёшь в Екатеринбурге. Расскажи о своих впечатлениях от города.
 — Мне очень нравится Екатеринбург – это очень классный и красивый город. Не скажу, что успел хорошо рассмотреть все особенные места, но могу отметить большое количество отличных ресторанов и очень красивую набережную, вдоль которой я успел погулять.

— Часто ли болельщики узнают тебя на улице?
— За всё время в Екатеринбурге меня узнали один раз – я пока не очень популярен (смеётся).

— В Омске было тяжелее?
— Омск меньше, и там для людей хоккей – главное увлечение. Поэтому там ты постоянно находишься под пристальным вниманием. Мне нравится, что сейчас я могу спокойно заниматься своими делами, — цитирует Буше пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Рид Буше: я скучаю по времени в «Авангарде». Но не могу перевернуть страницу обратно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android