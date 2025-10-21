Скидки
Главная Хоккей Новости

Девин Броссо поделился эмоциями от победы в дебютном матче за «Салават Юлаев»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо прокомментировал дебют за уфимскую команду в матче с «Трактором» (3:2), в котором форвард отметился результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5)     2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4)     3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5)     3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5)     3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)    

– Непростая получилась победа, но мы здорово сыграли все вместе, дружно. Очень важная победа для нас.

– Какие первые впечатления от новой команды?
– Я бы сказал, что главное впечатление – наши болельщики, за которых теперь я играю. Это очень важная заслуга нашей победы. Очень приятно было ощущать их поддержку на протяжении всего матча.

– Что стало ключевым моментом, из-за чего «Трактор» сумел сократить отставание до минимума?
– Ключевым стали те удаления, которые у нас были в концовке. Мы прекрасно понимали, что это мастеровитая команда, которая здорово играет в большинстве. Но хочу отметить наших парней, которые много поймали шайб на себя в меньшинстве. Это стало залогом того, что мы победили, — цитирует Броссо пресс-служба клуба.

