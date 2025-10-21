Девин Броссо поделился эмоциями от победы в дебютном матче за «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо прокомментировал дебют за уфимскую команду в матче с «Трактором» (3:2), в котором форвард отметился результативной передачей.
– Непростая получилась победа, но мы здорово сыграли все вместе, дружно. Очень важная победа для нас.
– Какие первые впечатления от новой команды?
– Я бы сказал, что главное впечатление – наши болельщики, за которых теперь я играю. Это очень важная заслуга нашей победы. Очень приятно было ощущать их поддержку на протяжении всего матча.
– Что стало ключевым моментом, из-за чего «Трактор» сумел сократить отставание до минимума?
– Ключевым стали те удаления, которые у нас были в концовке. Мы прекрасно понимали, что это мастеровитая команда, которая здорово играет в большинстве. Но хочу отметить наших парней, которые много поймали шайб на себя в меньшинстве. Это стало залогом того, что мы победили, — цитирует Броссо пресс-служба клуба.
- 21 октября 2025
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:20
-
19:55
-
19:43
-
19:21
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:20
-
18:06
-
17:44
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:15
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:14
-
15:00
-
14:41
-
14:19
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:23
-
13:10
-
12:56